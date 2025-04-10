هشام يكن: رفضت إغراءات الأهلي الخيالية ولم أساوم الزمالك

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق على رفضه الإغراءات المالية التي قُدمت له من قبل النادي الأهلي خلال فترة لعبه، رافضًا مساومة ناديه

وقال يكن خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك: "النادي يحتاج لدعم فني ونفسي لتقوية الروابط من أجل تخطي تلك المرحلة الحرجة".

رحيل زيزو

وتابع: "رحيل زيزو سيؤثر بالسلب على الفريق، ولكن الأموال ليست كل شئ فهناك لاعب يصنع تاريخًا لكي يبقى في الذاكرة، ولابد من رد الجميل للجماهير التي ساندتك ودعمتك كثيرا".

وواصل: "مجلس الإدارة كان لابد من تدخله لحسم الموقف مع زيزو، منذ فترة كبيرة، ومعرفة إذا كان اللاعب ينوي التجديد بالفعل أم لا".

وأكمل: "حين جددت عقدي مع الزمالك تدخل النادي الأهلي وقدم لي عرضا يقدر بـ نصف مليون جنيه بعد العودة من كأس العالم، ولكنني رفضت عرض الأحمر ووقعت للزمالك مقابل 45 ألف جنيه".

واختتم: "وقعت للزمالك على بياض وكتبت في العقد هشام يكن لا يساوم نادي الزمالك، ومع ذلك فوجئت عقب عودتي من كأس العالم برفع إسمي من قائمة الفريق".

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