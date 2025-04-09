الأربعاء 09 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025.

 أسعار الخضار اليوم 

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، في السطور الآتية:

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

 سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيهًا.

 

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 23 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 23 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 17 جنيها إلى 21 جنيهًا.

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