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ثقافة وفنون

أحمد غزي يكشف سر بكائه قبل مسلسل قهوة المحطة وقصة تمثيله في إنجلترا (فيديو)

الفنان أحمد غزي،
الفنان أحمد غزي، فيتو

كشف الفنان أحمد غزي، بطل مسسل "قهوة المحطة"، أن أول كاستينج تمثيل قدم فيه كان في لندن، وبعد 4 أيام تواصلوا معه للمشاركة في مسلسل يعرض على "نتفلكس".

 

أول كاستينج لـ أحمد غزي 

وتابع خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "روحت أكثر من مرة للمشاركة في مسلسل بلندن يعرض على نتفلكس، ما كنتش فاهم حاجة غير إن مساعد المخرج بيوقفني ويوجهني ويحركني، وقعدت 4 أيام ما بعملش حاجة غير إني واحد بيرقص وسط المجاميع".

 

تجربة أحمد غزي ككومبارس 

وأضاف: "استفدت من تجربة التمثيل في انجلترا، وكنت مبسوط ومش محبط لإنها بداية طريق، وبعد 4 سنين عشتها في أوروبا تساءلت أنا ليه مش بيجيلي حاجة، وبعدين قلت يمكن انا مش جاهز وربنا بيأخر الفرصة لحد الوقت اللي ابقى جاهز فيه علشان لما تجيلي ما أضعيهاش وأستغلها صح".

 

بكاء أحمد غزي بسبب قهوة المحطة

وأكمل: "اتعلمت إني أبقى مسؤول عن الحاجة اللي بعملها وأحط فيها قلبي ومشاعري، ولما قريت ورق مسلسل قهوة المحطة، كنت بعيط لإن حسيت إن فيه حاجة من جوايا بتتحرك، وكلمت المخرج وانا بقرأ الحلقة 13 قلت له هو كل حلقة هفضل اعيط لكن الحقيقة إن الكلام بيوصل للقلب وبيحرك الإنسان وبيوصل للروح".


ولفت: "شخصية مسلسل قهوة المحطة حقيقي خرج مؤمن الصاوي اللي جوايا، واشكر عبد النبي الهواري من أول ثانية كان واقف في ضهري ومعايا في أي حاجة".

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