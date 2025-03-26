مسلسل قهوة المحطة حلقة 12، أحمد غزي يعيد لأذهان الجمهور ذكريات ذئاب الجبل

مسلسل قهوة المحطة حلقة 12، شهدت الحلقة 12 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مشوقة.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 12

وكشفت الحلقة عن مشهد مؤثر بين خليفة “ضياء عبد الخالق” وابنته" شروق"، حيث أنه ظل يبكي لها ويؤكد أنه لم يقتل مؤمن الصاوي “أحمد غزي" بل أنه كان يغير عليها منه فقط ولكنه ليس لديه القدرة على قتل نفس.

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وتكشف الأحداث، عن وجود علاقة صداقة قوية بين مؤمن الصاوي “وأحمد الكاتب”، حيث أنه تضمنت الحلقة مشهد فلاش باك قبل وفاة مؤمن وهو يغني تتر مسلسل ذئاب الجبل في الشارع بأداء قوي والذي قدمه علي الحجار، حيث أن “مؤمن” كان يسعى للشهرة والمجد قبل وفاته.

مسلسل قهوة المحطة ، وكان قد تألق الفنان أحمد غزي في تقديم مشهد بالحلقة الـ 11 لمسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض،على قناة ON وCBC في موسم دراما رمضان.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 11

وأعاد أحمد غزي والذي يلعب شخصية مؤمن الصاوي في مسلسل قهوة المحطة بشكل احترافي مشهد الشهير وعايزني أكسبها للراحلين أحمد زكي ومحمود المليجي في فيلم إسكندرية ليه.

يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير.

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