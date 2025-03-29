مسلسل قهوة المحطة الحلقة الأخيرة، الوصول لقاتل مؤمن الحقيقي (فيديو)

مسلسل قهوة المحطة، كشفت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل قهوة المحطة عن القاتل الحقيقي لمؤمن الصاوي “أحمد غزي” داخل قهوة المحطة التي يملكها المعلم “بيومي فؤاد”.

مسلسل قهوة المحطة الحلقة الأخيرة

وكشفت الحلقة، أن “الملك” رياض الخولي هو القاتل الحقيقي لمؤمن الصاوي، بمساعدة عم جولي وريشة، حيث إن ريشة فصل التيار الكهربائي عن القهوة، حتى يتمكن الملك من قتل مؤمن بالسكين، وعم جولي هيأ لهما الوقت المناسب، وتتوالى الأحداث ويتم القبض على الملك وريشة وعم جولي.

وتستمر الأحداث، ويتوفى “هاني” نجل المعلم بيومي فؤاد بسبب الإدمان وفي مشهد مؤثر تبكي والدته “انتصار” بجانبه بعد وفاته وتظل تردد: "خدني معاك".

مسلسل قهوة المحطة، وشهدت الحلقة 14 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مثيرة

مسلسل قهوة المحطة حلقة 14

وكشفت الحلقة عن فك لغز من هي والدة “طارق” يوسف عثمان الحقيقية، بعدما لقاه “المعلم فاروق” “بيومي فؤاد” في الشارع منذ زمن وأحبه وقرر أنه يعيش في منزله وسط أهله وأقنعه أنه والده الحقيقي في البداية، قبل أن يصارحه بالحقيقة خلال الحلقات السابقة بأنه ليس والده

وتتوالي الأحداث، وتكشف الحلقة بطريقة الفلاش باك مشهدا يوضح مدي قساوة بيومي فؤاد “المعلم” فاروق، حيث إنه كان يعلم ويعرف من هما والد ووالدة يوسف الحقيقيين، ولكنه لم يسعَ لإرجاعه إلي أحضان والديه، حيث ظهرت “هالة صدقي” “جورجيت” وهي تبكي في قهوة المعلم فاروق وتسأله هل رأي نجلها قبل سابق، وأنكر معرفته مع أن نجلهما موجود في منزله ويعيش مع منذ سنوات طويلة

وتستكمل الأحداث، ويصحون ضمير “المعلم فاروق”، ويذهب للجورجيت “هالة صدقي” ليخبرها عن مكان نجلها وفي مشهد أخر يفاجئ “هاني” نجل المعلم فاروق “طارق” ويعطي له صورة وهو في سن صغيرا، لتكون هي طرف الخيط لكي يبحث عن والديه



يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.