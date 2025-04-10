حسام المندوه يكشف حقيقة سرقة خزينة الزمالك

نفى الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ما تردد في الساعات الماضية بشأن سرقة أموال من خزينة النادي اليوم الخميس.

وأشار أمين الصندوق نادي الزمالك إلى أن هذا يعكس إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي بشكل دائم، متابعا: الغريب أن هذا الأمر يأتي في شأن يخص أموال النادي، والتي تعد خطًا أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل".

واختتم المندوه: "أموال خزينة الزمالك يتم تحويلها إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها بالخزينة".

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