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الانتهاء من ترقيات الموظفين في 12 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر مارس 2025 وذلك من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

ترقيات الموظفين في الحكومة 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم برئاسة الدكتور صالح الشيخ من ترقية عدد من الموظفين في 12  وحدة بالجهاز الإداري للدولة. 

 

وحدات الجهاز الإداري للدولة 

كما انتهى من دراسة تنفيذ قرار تكليف لعدد من الكوادر الطبية في 53 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية  في 11  وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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