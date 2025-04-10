بعد استدعاء جودة عواد للمحاكمة التأديبية للمرة الثانية، الأطباء تصدر قرار عقوبته خلال ساعات

أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء استدعت الطبيب “جودة عواد” للمحاكمة التأديبية اليوم بعد قرار لجنة آداب المهنة بإحالته للتحقيق في شكاوى عديدة مقدمة ضده من الأطباء والمواطنين.

إصدار قرار العقوبة ضد الطبيب خلال ساعات

وأكد الدكتور خالد أمين في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن اللجنة سوف تصدر قرارًا خلال ساعات بعد التحقيق مع الطبيب جودة عواد للمرة الثانية.

جدير بالذكر أنه في عام 2022 قررت لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء إحالة الطبيب جودة عواد إلى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء.

كما قررت لجنة التحقيق مخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة لتنفيذ مواد قانون المنشآت الطبية الخاصة في المخالفات المنسوبة إلى الطبيب.

لائحة آداب مهنة الطب

وأكد الدكتور خالد أمين أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء استفاضت في دراسة كافة مستندات الشكوى المقدمة ضد الطبيب جودة عواد وتابعت ما قام بنشره على وسائل الإعلام، وتأكدت من مخالفته لقواعد

لائحة آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها.

وأضاف د. خالد أمين أنه وإن لم تكن النقابة قد تلقت شكاوى من مرضى بتسبب الطبيب في ضرر لهم، إلا أن نشره نصائح ووصفه لعلاج غير طبي لأمراض خارج مجال تخصصه الطبي يعد إضرارًا متعمدًا بصحة المواطنين.

وأكد أن مجلس النقابة العامة للأطباء سيتناول قرار لجنة التحقيق لاتخاذ القرار في رأي لجنة التحقيق بالإحالة إلى الهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة قانونًا عليه.

تطبيق قانون المنشآت الطبية

من ناحيته قال د. جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة قررت مخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة لتطبيق قانون المنشآت الطبية الخاصة في ما لا تمتلكه نقابة الأطباء من سلطات تنفيذه، حيث إن الطبيب ورد بحقه أنه يمارس الكشف على المرضى بعيادته الخاصة في غير تخصصه ويصف لهم وصفات غير مرخصة.

وأضاف د. جمال عميرة أن قانون نقابة الأطباء يخول لها معاقبة الطبيب تأديبيًّا، مشيرًا إلى أن العقوبات تصل إلى الشطب من جداول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.



يذكر أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم مستشارًا بالنيابة والهيئة التأديبية تضم مستشارًا بمجلس الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.