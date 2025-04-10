توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في اليوروجست

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في فعاليات الاجتماع المنعقد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.

وخلال الاجتماع، تم توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ومنظمة "اليوروجست"، تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية من خلال تسهيل الاتصالات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيابة العامة المصرية.

كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات القانونية والإستراتيجية والفنية، بما في ذلك نتائج التحليلات الإستراتيجية، والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والممارسات الجنائية الموضوعية والإجرائية، والصعوبات العملية، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في التعاون القضائي في المسائل الجنائية.

ألقى المستشار النائب العام خلال الاجتماع كلمةً أكَّد خلالها أهمية التعاون مع منظمة "اليوروجست"، بهدف تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص في مجال طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، بما يضمن توفير العدالة الناجزة في القضايا العابرة للحدود، ومكافحة الإفلات من العقاب.

هذا، وقد تبادل المستشار النائب العام مع مايكل شميد رئيس المنظمة الدروع التذكارية.

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