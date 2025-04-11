محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية، اليوم، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك قرار الإزالة للعقار الكائن 18 مصطفى باشا العرب متفرع من شارع الحجاري الآيل للسقوط والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وذلك ضمن عدد ٤٦ عقارًا تمت إزالتهم بالكامل بنطاق حي الجمرك لما يمثلوا من خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين في ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصًا على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين عن طريق لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط والتي تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئي أو كلى أو ترميم حيث يتم إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ولكن ما يحدث أن بعض المواطنين ترفض تنفيذ قرارات الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

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