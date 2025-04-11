الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط

إزالة العقارات الآيلة
إزالة العقارات الآيلة للسقوط، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية، اليوم، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط.

وزير خارجية السودان: الجيش فكك المؤامرة ودخلنا مرحلة المسيرات

عمرو سعد يعلق على توجيه السيسي بشأن دراما رمضان 2025

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك قرار الإزالة للعقار الكائن 18 مصطفى باشا العرب متفرع من شارع الحجاري الآيل للسقوط والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية وذلك ضمن عدد ٤٦ عقارًا تمت إزالتهم بالكامل بنطاق حي الجمرك لما يمثلوا من خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين في ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصًا على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين عن طريق لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط والتي تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئي أو كلى أو ترميم حيث يتم إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ولكن ما يحدث أن بعض المواطنين ترفض تنفيذ قرارات الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن بحي الجمرك

مواد متعلقة

وزير خارجية السودان: الجيش فكك المؤامرة ودخلنا مرحلة المسيرات

أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يستعيد ناصر الدسوقي في "هتجيلي".. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة مين يا قلبي.. حقيقة إيداع الفنان محمود عبد الغفار بدار مسنين

عمرو سعد يعلق على توجيه السيسي بشأن دراما رمضان 2025

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين والسولار

خبير يحذر من خطر جديد لسد النهضة: الوقت يمر والضرر يطال السودان ومصر

عمرو سعد يعلق على توجيه السيسي بشأن دراما رمضان 2025

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

الزمالك يصدر بيانًا ردًا على توقيع زيزو لـ الأهلي ويحيل اللاعب إلى التحقيق

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

حسام المندوه يكشف حقيقة سرقة خزينة الزمالك

بعد أزمة زيزو وبيان الزمالك، تعليق مفاجئ من شريف عامر بشأن الونش

منوعات

المزيد

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالخلاص من تأثير السحر

ما حكم الشرع في القتل الرحيم؟، رد حاسم من دار الإفتاء

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية