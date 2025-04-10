الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عمرو سعد يعلق على توجيه السيسي بشأن دراما رمضان 2025

الفنان عمرو سعد،
الفنان عمرو سعد، فيتو

علق الفنان عمرو سعد، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأعمال الدرامية في رمضان 2025، قائلا: أوعوا ترعوا الغث فقط والهزل فقط والكلام اللى مش بيبني أمة".

عمرو سعد: أتفهم تخوف الرئيس بشأن الدراما 

وقال عمرو سعد خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”:"اتفهم جيدًا سر تخوف وتحفظات الرئيس السيسي تجاه بعض الأعمال الدرامية، وهذا من باب المسئولية الأخلاقية الكبيرة عنده، لأنه يدرك جيدًا مدى تأثير الفن في أخلاقيات الناس، ولكن يجب العودة لأصحاب التخصص أهل الفن في هذا الشأن، للارتقاء بجودة ورسالة الدراما".

 

شخصية الجارحي في مسلسل سيد الناس

وأكد:"تعمدنا ظهور شخصية الجارجي في مسلسل سيد الناس بدون سيجارة أو شيشة وهذا الأمر كان مقصودا دراميا وحاولت إظهار قوة البطل في تجسيد الشخصية، ومحمد سامي كان يرغب في إظهار البطل شخصية مثالية".

وتابع:"المخرج محمد سامي دائما يعمل بناءً في المشاهد والشخصيات ما يساعد على جذب المشاهدين".
 

رسالة السيسي للمعنيين بشأن الدراما 

في وقت سابق شدد الرئيس السيسي على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد، حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

وقد أكد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الرئيس الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ وثوابت المجتمع.

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