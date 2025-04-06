الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم علي كوبري سندوب بالمنصورة

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكي، فيتو

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل مع أخري ملاكي علي كوبري سندوب في اتجاه أجا المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد بإصابة شخصين في تصادم سيارة نقل مع ملاكي علي كوبري سندوب اتجاه أجا.

انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية الإنقاذ البري وسيارتين إسعاف الي مكان البلاغ أعلى كوبرى سندوب اتجاه أجا حيث تصادم سياره نقل وملاكى.

تم استخراج مصاب وجاري التعامل لاستخراج الشخص الثاني، ونتج عن الحادث شلل مروري أعلي كوبري سندوب نتيجة الحادث 

 

تحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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