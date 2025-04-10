مشهد رفضه عالم أزهري، عمرو سعد يكشف عن خلاف بسبب مسلسل سيد الناس

قال الفنان عمرو سعد، إنه سعيد بنجاح مسلسل "سيد الناس" ومقياس النجاح يحكم عليه من وجوه الناس وردود الفعل التي تصله على كل عمل يقدمه.

تحفظات عمرو سعد على السوشيال ميديا

ولفت خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": لديَّ تحفظات على السوشيال ميديا وأحاول فلترتها وأخذ ما يناسبني والتعامل معه بصورة إيجابية.

وأضاف عمرو سعد: "ما يشغلني أثناء تقديم أي عمل هو دوري وشخصيتي في المقام الأول، وأحاول تحرى الصدق في تجسيد الدور الذي أشارك في تمثيله".

عمرو سعد: سلمت نفسي لمحمد سامي في مسلسل سيد الناس

واستكمل: "محمد سامي من المخرجين اللي بتسلم نفسك ليهم في العمل وحبيت أكون في عهدته لأنه شخص واعٍ وقائد، وأكثر ما يشغل بالي في كل عمل وشخصية أقدمها هو كيفية التأثير في الجمهور المتلقي".

عمرو سعد: أوظف النكتة في أعمالي

وتابع: "احنا شعب دمه خفيف ولو عاوز تمرر له حاجة يبقى عن طريق النكتة وأنا دايمًا بحاول أعمل كده والترفيه من وجهة نظري رسالة".



شخصية الجارحي في مسلسل سيد الناس

وأكد: "تعمدنا ظهور شخصية الجارجي في مسلسل سيد الناس بدون سيجارة أو بيشرب شيشة وهذا الأمر كان مقصودًا دراميًّا وحاولت إظهار قوة البطل في تجسيد الشخصية، ومحمد سامي كان يرغب في إظهار البطل شخصية مثالية".



مشهد نزول القبر

وأشار إلى أن "مشهد نزول القبر في مسلسل سيد الناس مكنش موجود على الورق وأصررت عليه وحصل اختلاف عليه مع المخرج محمد سامي، وبدأوا يسألوا شيوخ في الأزهر والمنتج رفض المشهد وحدث خلاف".

وتابع: "اقترحت مشهد نزول القبر على المخرج محمد سامي وكان هناك خلاف في وجهات النظر عليه وتم بناء ديكور مخصوص لتنفيذه وسألوا أحد مشايخ الأزهر عن شرعية المشهد فرفض المشهد وقال حرام شرعًا، فقلت له مشاهد القتل حرام ونصورها في السينما وكذلك شرب الخمر، وقلت لهم اتركوني أعمل المشهد بطريقتي ومش هيبقى فيه مشكلة لأني في المسلسل ما حضرتش دفن ابني وعلشان كده كان لازم المشهد ده يتعمل رغم كل التحفظات والرفض".

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