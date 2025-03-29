عمرو سعد يتصدر تريند اليوتيوب بهذا المشهد (فيديو)

مسلسل سيد الناس، تصدر الفنان عمرو سعد تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، وذلك بمشهد مسلسل “سيد الناس” بعد مواجهته مع والدته وكشفها عن اعتراف خطير له.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يعرض خلال موسم رمضان 2025 أحداثًا مشوقة

مسلسل سيد الناس الحلقة 29

وكشفت الأحداث، عن مساومة “وعد” للجارحي أبو العباس لمعرفة من هو قاتل نجله “أدهم” حيث إنها تعلم بأن القاتل هو فاروق الجباس، وتطلب من الجارحي أن يسرق الذهب من منزل “فارق”، في المقابل تكشف له من القاتل.

وتتوالى الأحداث، ويسرق “الجارحي” الذهب من منزل فاروق الجباس، وتجمعه بمقابلة مع وعد وتؤكد له أن قاتل نجله هو فاروق الجباس.

مسلسل سيد الناس حلقة 28

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد الذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام، أحداثًا مشتعلة.

وكشفت الحلقة، بمعرفة “الجارحي أبو العباس" من هي أمه بعد سنوات طويلة ودخل في صدمة شديدة أمام ”سناء الخادمة" سلوى عثمان عندما اكتشف أنها والدته، وفي مشهد درامي ظل يعاتبها عتابًا شديدًا على سكوتها كل هذه السنين وأكدت أنه فعلت ذلك حتى لا يقول الآخرون أنه ابن الخادمة.

تتوالى الأحداث، ويخرج الجارحي وسط أهالي السبتية ويصرخ ويفتخر بأن والدته سناء الخادمة ويقبل جزمتها أمام الجميع، ويزداد الغل في قلب زوجة أبيه اعتماد الهواري، بعد معرفتها بالأمر.

كما كشفت الحلقة أيضًا من هو قاتل أدهم الجارحي الحقيقي واتضح أنه “فاروق الجباس” أحمد زاهر، حيث إنه أطلق النيران عليه عندما اكتشف زواجه من ابنته “ميادة” من دون علمه.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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