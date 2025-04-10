بعد أزمة زيزو وبيان الزمالك، تعليق مفاجئ من شريف عامر بشأن الونش

أعرب الإعلامي شريف عامر، عن دهشته من حالة التخبط التي تسيطر على المشهد في نادي الزمالك، بعد الأنباء التي تتردد بانتقال أحمد مصطفى سيد زيزو للنادي الأهلي وفشل تجديد عقد محمود حمدي الونش.

أزمة جديدة في الزمالك بسبب الونش

وقال شريف عامر خلال برنامج “يحدث في مصر”المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "كنا مفكرينها خلصت ووقفت عند زيزو طلع فيه أزمة جديدة مع أنباء بتوقيع محمود الونش للنادي الأهلي".

الونش يدخل دائرة أحمد سيد زيزو

وأضاف: "الونش دلوقتي دخل نفس دائرة زيزو، وفيه ناس بتقول إنه خلاص وقع للأهلي وأصبح لاعبا في القلعة الحمراء، ومسؤولين الزمالك بيقولوا إنهم هيقعدوا معاه ويخلصوا ملف تجديده.. محدش فاهم حاجة".



حسم ملف الونش في الزمالك

ولفت: "الونش لو هو محسوم للنادي الأهلي ليه الزمالك بيحاول يقعد معاه ويجدد تعاقده، وليه بيان الزمالك لم يذكر مفاوضات تجديد عقد الونش"، مشيرًا: "وفقا لمعلوماتي المحدودة الونش قريب من النادي الأهلي مع تعثر المفاوضات مع الأبيض".



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