الزراعة: إنشاء 300 وحدة بيطرية ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الزراعة، ونقيب الأطباء البيطريين بالجيزة، إن الوحدات البيطرية تقوم بإعداد التلقيح الصناعي من أجل تحسين السلالات، وهذا يُساهم بصورة كبيرة في زيادة إنتاج الألبان واللحوم ودعم الثروة الحيوانية.

الحفاظ على الثروة الحيوانية بهذه الطريقة

وأشار إلى أن الطب البيطري يبذل مجهودات كبيرة جدًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال التصدي للأمراض في وقت مبكر.

إنشاء 300 وحدة بيطرية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس”، أن الدولة أنشأت عددًا كبيرًا من الوحدات البيطرية تُقدر بـ300 وحدة على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة، وهذه الوحدات تقدم خدمات مميزة للمواطن.

ولفت إلى أن عد الأمراض التي تُنقل من الحيوان إلى الإنسان تُقدر بـ200 مرض، وهذه الأمراض إما فيروسية أو فطرية، ومن الضروري أن يعرف المواطن هذا الأمر لتحصين الحيوانات من هذه الأمراض.



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