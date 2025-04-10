الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دون راحة، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. 

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في التدريبات. 

وأدى حراس المرمى، محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد حسم التأهل إلى نصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد في لقاءي الذهاب والإياب.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة أمس قادمة من موريتانيا، وبدأ الفريق تحضيراته اليوم لمواجهة بيراميدز في الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز مارسيل كولر كولر

مواد متعلقة

الأهلي يعلن عن شراكة جديدة مع إحدى الشركات المختصة في صناعة المُلصقات الرياضية

ثلاثي الأهلي علي رأس التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

منوعات

المزيد

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية