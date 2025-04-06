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رياضة

تشيلسي يتعادل مع برينتفورد سلبيا في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره برينتفورد سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد 

سانشيز
جيمس 
تشالوبه
توسين
غوستو 
كايسيدو
هول
مادويكي
إنزو
سانشو
نكونكو

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الـ 12 برصيد 42 نقطة. ويتصدر ليفربول حاليًا ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة.

وكان البلوز قد حققوا فوزًا هامًا في الجولة الماضية على حساب توتنهام بهدف نظيف في ديربي لندن الذي أقيم على ملعبهم "ستامفورد بريدج". في المقابل، تلقى برينتفورد هزيمة خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

يذكر أن تشيلسي قد تفوق على برينتفورد في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

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