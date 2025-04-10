فريق طبي بالإسكندرية يُنقذ مريضًا من خراج رئوي ضخم

نجح الفريق الطبي بمستشفى صدر المعمورة فى الإسكندرية، اليوم الخميس، إنقاذ مريض من خراج رئوي كبير.

ياتى ذلك في ظل الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة مع تحقيق اعلي معايير الجودة والسلامة، وتحت رعاية الدكتورةغادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي،

حيث كشف الدكتور محمد منصور مدير مستشفي صدر المعمورة عن نجاح الفريق الطبي بـمستشفي صدر المعمورة في إجراء عملية دقيقة لمريض يعاني من خراج صديدي كبير في الرئة اليمنى، مصحوب بـ تقشير بللوري.

واوضح، أن العملية شملت إزالة تجمع صديدي مزمن ضخم بالرئة وتنظيفه، إلى جانب تقشير الغشاء الذي كان يضغط على الرئة (الغشاء البللوري)، والذي كان يمنعها من التمدد والتنفس الطبيعي وذلك بهدف إعادة وظيفة الرئة وتحسين تنفس المريض، والحمد لله تمت بنجاح كامل وخرج المريض بحالة مستقرة.

وقد ضم الفريق الطبي القائم بالجراحة كلا من:كريم ماضي مدرس جراحة الصدر ومحمد مجاهد أخصائي جراحة الصدر والدكتور محمد عرابي رئيس قسم جراحات الصدر والدكتورتامر قاسم أخصائي التخدير بالإضافة الي تمريض قسم العمليات

وأشادت الدكتورة غادة ندا وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، بالفريق الطبي ومهارتهم الفنية فى التعامل مع الجراحات الدقيقة،كما أكدت علي ان المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مستمرة في تقديم خدمات جراحية دقيقة على أعلى مستوى، ببيئة طبية متطورة، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، إيمانًا بأن صحة المريض هي الأولوية القصوي.

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