مي القاضي: قعدت 5 شهور أتدرب على الرقص (فيديو)

مي القاضي، قالت الفنانة مي القاضي: "لم يكن لدي أي فكرة تمامًا عن الرقص الشرقي، وذوقي في الأغاني كان بعيدًا عن المهرجانات ومقتصرا على عمرو دياب وأنغام".

مشكلة مي القاضي مع الرقص

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "مابعرفش أرقص خالص، ولما أرقص شكلي بيضحك، ولكن بعد توقيعي عقد مسلسل العتاولة 2 قررت أتعلم واتدرب على الرقص".

تدريب مي القاضي على الرقص

ولفتت مي القاضي: "قعدت 5 شهور أتدرب على الرقص، وحصة الرقص كانت مدتها ساعتين، وأول شهر مكنتش عارفة أتعلم تمام، انا دايما بشيل حديد وأزوان تقيلة في الجيم كنت باتحرك زي الإنسان الآلي، والمفاجأة إن كل اللي اتعلمته في الـ5 شهور عبارة عن 4 حركات".

وتابعت: "قعدت فترة طويلة اتدرب إزاي أرقص على أغنية إنتي الوحش اللي مابيريحش، بس الموضوع مكنش سهل".

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