تفاصيل وفاة عروس بعد حقن فيلر على يد صيدلي منتحل صفة طبيب.. أصيبت بجلطة في الشريان الرئوي وتسمم دم حاد.. والتحقيقات: العيادة غير مرخصة والمتهم يستخدم مواد مجهولة المصدر

تحول حلم العروس "آية.م" (24 عامًا) في الظهور بأجمل مظهر في يوم زفافها إلى مأساة، بعد أن فارقت الحياة إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت الضحية قد شاهدت إعلانًا على فيسبوك يروج لعروض بخصم 50% على حقن الفيلر في أحد المراكز التجميلية، مع ضمان نتائج فورية وبحسب تحقيقات النيابة، اتصلت الفتاة بالمركز وحجزت موعدًا قبل زفافها بشهرين، حيث استقبلها المتهم "ش.أ" (صيدلي) الذي ادعى أنه طبيب تجميل مختص.

إصابة بجلطة في الشريان الرئوي وتسمم دم حاد

وأثناء الجلسة، قام المتهم بحقن الفتاة بمادة الفيلر، وفقدت وعيها فورًا، وظن الطبيب المزيف أنها أصيبت بهلع من الحقن، لكن حالتها ساءت بعد إفاقتها، حيث اشتكت من آلام مبرحة وطلبت الذهاب إلى المستشفى، وهناك كشفت الفحوصات إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي وتسمم دم حاد بسبب الحقن الخاطئ، ما أدى إلى وفاتها خلال ساعات.

وكشفت تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية أن المتهم ليس طبيبًا بل صيدليًّا، ويقوم بحقن الفيلر والبوتوكس دون ترخيص، كما كشفت التحقيقات أن العيادة غير مرخصة، وتستخدم مواد مجهولة المصدر وتم ضبط شهادات مزورة داخل العيادة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية.

مخاطر وأضرار حقن الفيلر

وتوجد العديد من المخاطر في حقن الفيلر منها:

موت الخلايا الجلدية في المناطق التي تعرضت للحقن نتيجة ضعف الدورة الدموية في منطقة الحقن أو نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية التي تزود منطقة الحقن بالدماء.

مشكلات صحية في العيون، مثل: العمى.

ظهور طفح جلدي أو بثور على سطح الجلد في منطقة الحقن.

خلل مستجد في مظهر البشرة أو في ملامح الوجه، فعلى سبيل المثال، قد تتسبب حقن الفيلر أحيانًا في الإخلال بتناسق ملامح الوجه أو تكون كتل أسفل سطح الجلد، وهي مشكلات قد تحتاج لعمليات جراحية للتخلص منها وعلاجها.

انتقال وتحرك المادة المحقونة إلى مناطق أخرى في الوجه، مما قد يستدعي الخضوع لعملية جراحية للتخلص من الفيلر.

مضاعفات أخرى، مثل:

احمرار.

كدمات.

تورم.

نزيف.

حكة جلدية.

التهابات.

ندوب.

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