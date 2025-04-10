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إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وتروسيكل بالإسكندرية

تصادم ملاكي وتروسيكل
تصادم ملاكي وتروسيكل

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل في مدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية.

 

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تلقي قسم شرطة برج العرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على طريق برج العرب أمام نادي سموحة الجديد باتجاه المنطقة الأولى.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع تصادم تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق المشار إليه.

 


أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص هم كل من"طاهر سالم شعيب، 50 سنة،  سيف فتح الله عبد السميع محمود، 16 سنة، مصطفى محمود عزاز عطا، 13 سنة؛ محمود مستور مرضى يوسف جبريل، 15 سنة، مستور مرضى يوسف جبريل، 47 سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم؛ وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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غرب الإسكندرية مدينة برج العرب الجديدة سموحة الجديد شرطة برج العرب

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