الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. 

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في التدريبات. 

وأدى حراس المرمى، محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد حسم التأهل إلى نصف النهائي بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد في لقاءي الذهاب والإياب.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة أمس قادمة من موريتانيا، وبدأ الفريق تحضيراته اليوم لمواجهة بيراميدز في الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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