الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يعلن عن شراكة جديدة مع إحدى الشركات المختصة في صناعة المُلصقات الرياضية

الأهلي
الأهلي

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن شراكتها الجديدة مع أحدي الشركات العالمية الرائدة في صناعة منتجات المُلصقات الرياضية والتي تقوم بموجبها الشركة بإنتاج مُلصقات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك ضمن مجموعة مُلصقات FIFA العالمية.

 وبموجب هذا التعاقد الذي جرى بين الطرفين، يصبح النادي الأهلي، هو النادي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يتك اختباره ضمن هذا المجموعة. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.   

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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