رئيس مدينة الأقصر يتابع جهود رفع كفاءة الأماكن المخصصة لحاويات القمامة

قال اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه يتم رفع كفاءة الأماكن المخصصة لوضع حاويات القمامة بمنطقة حي وسط للحفاظ على السيولة المرورية، يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع كفاءة الشوارع والميادين وتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الشوارع في الأقصر



وأوضح الشرابي، أنه تم البدء برفع كفاءة التجويف المخصص لحاويات القمامة بشارع طريق الكباش البحري، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر، والظهور بالمظهر اللائق أمام السائحين، وجاري رفع كفاءة كافة التجاويف بالمنطقة.

على صعيد آخر، وفي ضوء توجيهات محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشكلات المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة بهدف التسهيل على المواطنين.

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء وشبكة شمال بالتنسيق مع محمد سعيد رئيس منطقة شرق، ومسؤولي كهرباء الحي، لحل شكوى تفيد بسقوط عامود كهرباء على أحد المنازل بمنطقة القباحي الغربى مما يعرض المواطنين للخطر، وعلى الفور تم إزالة أسباب الشكوى، وذلك تحت إشراف ومتابعة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، حيث تم التدخل الفوري وإزالة العامود واستبداله بعامود إنارة جديد بديلًا عنه.

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