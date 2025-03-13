الجبهة الوطنية تشكل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية برئاسة ضياء رشوان

قرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة جديدة برئاسة، ضياء رشوان، نائب رئيس الحزب، لإعداد برنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ في كافة المجالات لتلبية طموحات وأهداف المواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب مساء أمس بحضور قيادات وأمناء الأمانات والمؤسسين؛ حيث كلف الجزار الأمانات النوعية بدراسة قضايا السياحة وتنمية الصادرات والطاقة وتأهيل العمالة لأن هذه القضايا تمثل أهمية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

كما أعلن الجزار توسيع لجنة اختيار أمناء القطاعات والمحافظات لتضم أعضاء اللجنة الأساسية لاختيار التشكيلات وهم السيد القصير الأمين العام والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانات الفنية واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب وأحمد رسلان أمين التنظيم؛ مع الاستعانة بكل من اللواء أحمد سعد أمين العضوية والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والنائب سلمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية؛ مشددا على أنها ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة للانتهاء من تشكيلات المحافظات التي تمثل العمود الفقري للحزب استعدادا للانتخابات المقبلة؛ مؤكدا أن توسيع المشاركة في الاختيارات هو نهج الحزب في جميع التشكيلات.



وشدد الحضور على أهمية الاهتمام بانتخابات المجالس المحلية لما تمثله من عصب العملية السياسية في المحافظات المختلفة. وقرر الجزار عقد اجتماعا الاثنين المقبل لاستكمال الحوار مع أمناء اللجان النوعية

وقد عرض أمناء الأمانات النوعية خطط عملهم وتشكيلاتهم المبدئية لبدء العمل في إعداد رؤية سياسية لكافة المجالات والقضايا المطروحة على الساحة.



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