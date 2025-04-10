جريمة نصف الليل.. شائعة بيع سيارة تتحول إلى مذبحة في المنوفية.. والمحكمة تحيل أوراق الجناة إلى المفتي

ليلة عادية في قرية دلهمو الهادئة بمحافظة المنوفية، كانت السماء ساكنة، والبيوت تنعم بالنوم، لكن خلف أحد الأبواب، كان هناك جحيم ينسج في صمت، زوجان لا يعلمان أن خطط الشيطان تتسلل نحوهما تحت ستار الظلام، وأن ثلاثيا جائعًا للمال والدم قد قرر أن يحول منزلهما إلى مسرح للجريمة.

جريمة قرية دلهمو بالمنوفية

بدأت الحكاية عندما انتشر بين أهالي قرية دلهمو خبر بيع المجني عليه سيارة نقل، وقيل إنه قبض مبلغا كبيرا من المال، ذلك المبلغ الذي لم يكن سوى إشاعة، لكنه أشعل نيران الطمع في قلوب لا تعرف الرحمة.

في عمق الليل، اقتحم الجناة المنزل، كسروا الباب، وبدأوا يفتشون المكان كمن يبحث عن كنز مسروق، لكن المفاجأة التي لم يحسبوا لها حسابا، أن الزوجين استيقظا من النوم، وتحولت السرقة إلى جريمة، وبدلا من الهروب، اختار القتلة المواجهة، طعنات متتالية، صرخات مكتومة، ومشهد مأساوي انتهى بجثتين هامدتين وسط بركة دم.

الغريب أن المبلغ الذي سعوا خلفه، كان موجودا، داخل "حلة" تحت السرير لم يروه ولم يلمسوه، فقط تركوا خلفهم كارثة إنسانية لا تنسى.

العثور على زوجين مقتولين داخل منزلهما بالمنوفية

بدأت القصة حين تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، بلاغًا من أهالي قرية دلهمو، عن وجود جثتين ممددتين وسط بركة من الدماء داخل شقتهما، تحركت فرق الأمن والمباحث بسرعة، ليكتشفوا جريمة بدافع السرقة.

التحريات كشفت أن المجني عليه باع سيارة نقل بـ 450 ألف جنيه قبل أيام من الحادث، وهو ما تسرب للمتهمين من خلال حديث عابر أو تسريبات مقصودة، فخططوا لجريمتهم بدقة، ونفذوها بوحشية، وتم تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

اعترافات المتهمين بقتل زوجين داخل منزلهما بالمنوفية

المتهمان المقبوض عليهما، من قرية كفر الطراينة، اعترفا تفصيليا: “تسللنا ليلا، كسرنا الباب، بدأنا البحث عن الفلوس، لكن الزوجين استيقظا، حاولنا إخافتهما لكنهما بدآ الصراخ، فكتمنا أنفاس الزوجة، وطعنا الزوج بخطاف موز، كل هذا وهم يرفضون إرشادنا على مكان المال، فتركناهما فارقين الحياة وسط بركة من الدماء وفرينا هاربين”.

واليوم قررت محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

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