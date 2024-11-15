الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على زوجين مقتولين داخل منزلهما بالمنوفية

العثور على زوج وزوجته
العثور على زوج وزوجته مقتلوين داخل منزلهما بالمنوفية

لقى شخص وزوجته مصرعهما داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، حيث عثر عليهما أحد الأبناء مقتولين وقام بإبلاغ الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتلقيهم بلاغ من فتاة بالعثور على والدها ج.ع. ون. ف والدتها مقتولين داخل المنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف حاليا الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية العميد محمد أبو العزم قرية دلهمو محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألف و931 معلم وأخصائي

طرح 296 وحدة ضمن سكن كريم بالمنوفية

العثور على جثة شخص داخل سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية

ضبط 10 أطنان سمك وملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

تعليم المنوفية تحقق فى واقعة اعتداء أخصائي على طالب إعدادي وإصابته بتمزق

ضبط منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية بالمنوفية

جدول قطع الكهرباء عن قرى أشمون بالمنوفية

بدون أب وأم، عمار شاب ساعده أهل الخير وأنقذوه من الضياع بدراجة (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

8 أطعمة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads