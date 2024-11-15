العثور على زوجين مقتولين داخل منزلهما بالمنوفية
لقى شخص وزوجته مصرعهما داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، حيث عثر عليهما أحد الأبناء مقتولين وقام بإبلاغ الشرطة.
تفاصيل الواقعة
وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتلقيهم بلاغ من فتاة بالعثور على والدها ج.ع. ون. ف والدتها مقتولين داخل المنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتكثف حاليا الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من جهودها لكشف ملابسات الحادث.
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