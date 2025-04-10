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رياضة

ثلاثي الأهلي علي رأس التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

زين إمام عاشور ومروان عطية ومحمد هاني ثلاثي الفريق الأاول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل المثالي لمباريات الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وشهدت التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري الأبطال والمقدم من موقع "sofascore" تواجد ثلاثي النادى الأهلى، فيما لم يتواجد أي لاعب من فريق بيراميدز.

وكان النادي الأهلي حجز مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

التشكيل المثالي للإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.   

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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إمام عاشور مروان عطية محمد هاني الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

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