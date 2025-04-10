الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رحاب مطاوع وغادة آدم نجمتا كلثوميات بمعهد الموسيقى

حفل كلثوميات، فيتو
حفل كلثوميات، فيتو

فى إطار فعاليات عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك فى الثامنة مساء الأحد ١٣ أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال سيدة الغناء العربى التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها إسأل روحك وجددت حبك ليه.. يؤديها كل من رحاب مطاوع وغادة آدم.

 

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلًا من التراث الموسيقى العربى.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الثقافة فعاليات عام أم كلثوم دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام المايسترو صلاح غباشى سلسلة كلثوميات سيدة الغناء العربي فرقة عبد الحليم نويره مسرح معهد الموسيقى العربية

الأكثر قراءة

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

هل يقود يورجن كلوب الأهلي في كأس العالم للأندية؟ منشور يثير الجدل

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

حقيقة أعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

منوعات

المزيد

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

هل يجوز شرعا استغلال السائح؟ رد حاسم من أمين الفتوى

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية