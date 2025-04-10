رحاب مطاوع وغادة آدم نجمتا كلثوميات بمعهد الموسيقى

فى إطار فعاليات عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك فى الثامنة مساء الأحد ١٣ أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال سيدة الغناء العربى التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها إسأل روحك وجددت حبك ليه.. يؤديها كل من رحاب مطاوع وغادة آدم.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا أصيلًا من التراث الموسيقى العربى.

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