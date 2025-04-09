الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أعمال تراثية ومعاصرة في حفل "المايسترو" بأوبرا الإسكندرية

فرقة المايسترو، فيتو
فرقة المايسترو، فيتو

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة (المايسترو) بقيادة إيمان جنيدى فى الثامنة مساء غد الخميس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

 أعمال  غنائية تراثية ومعاصرة في أوبرا الإسكندرية

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها (رمش عينه، اللى تعبنا سنين في هواه، أصاحب مين، لو بتحب حقيقي صحيح، انتي لسه بتسألي، ابعد يا حب، اشتروني، عيون القلب، ألف ليلة وليلة، لعبة الأيام، ثلاث سلامات، يا حلو ناديني، تملي في قلبي، سحب رمشه) إلى جانب معزوفة ابن البلد  أداء هايدي الجندي، أشرف سامي، محمد مانو، يارا صابر ومحمد عراقي.

يذكر أن المايسترو إيمان جنيدي أول امرأة في مصر والعالم العربي تقود فرقة موسيقية ونالت لهذا السبب تكريمًا في يوم المرأة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، واحتفت بها وكالات الأنباء العالمية وصنع بعضها أفلامًا تسجيلية رصدت رحلتها من صعيد مصر حتى نجاحها الكبير كامرأة في قيادة أوركسترا موسيقي كامل.

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