منال محيي الدين وأنامل شرقية على المكشوف بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لعازفة الهارب الدكتورة منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية فى الثامنة مساء الجمعة ١١ أبريل على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج نخبة من الألحان الشرقية الشهيرة التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب إلى جانب مختارات من المؤلفات العالمية.

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقى، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفونى عام 1991، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.

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