الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يكشف عن خروجه من أزمة بفضل سورة يس: لا مستحيل على ربنا

تامر حسني
تامر حسني

روى الفنان تامر حسني موقفًا له جعله يقف عاجزًا عن التفكير، بعد أن تمنى شيئًا وتحقق بفضل قراءته سورة يس.

 

في هذا السياق، كتب تامر حسني منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: حصل قدامي موقف مش مصدق عظمته، وواقف قدامه عاجز الفكر من عظمة رحمة ربنا، الموقف ده خاص بسورة يّس.

 

وأضاف تامر حسني خلال منشوره: أرجوكم إقروها وثبتوها في حياتكم، وخصوصا لو نفسكم في حاجة مستحيلة، مفيش مستحيل على ربنا، أقسم بالله حصل قدامي شيء لا يعقل بسبب بركة ورحمة وسند هذه السورة، ركزوا في الآية دي: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون).. الله يسعد قلوبكم وينصركم ويرزقكم من حيث لا تدرون.

 

على الجانب الأخر، يستعد الفنان تامر حسنى على طرح فيلمه الجديد ريستارت الذى يجمعة بالفنانة هنا الزاهد، في دور العرض السينمائي خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشح للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين
 

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فيلم ريستارت فنان تامر حسني عيد الاضحي ا عرض فيلم ريستارت عصام السقا بموقع التواصل الاجتماعي

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