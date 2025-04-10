6 ملايين جنيه وإصابة 5 عمال، خسائر حريق مصنع القطن بالغربية (صور)

شهدت منطقة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، صباح اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد مصانع القطن، ما أسفر عن خسائر مادية تُقدّر مبدئيًا بـ6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إصابة 5 من العمال بحالات اختناق وحروق متفرقة.

وكانت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم داخل المصنع، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق بعد ساعات من الجهود المتواصلة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حفاظًا على أرواح العمال والمنشآت المحيطة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تجري حاليًا النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وتقدير الخسائر النهائية.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال حدوث ماس كهربائي داخل أحد أقسام المصنع، ما تسبب في اشتعال النيران وانتشارها بسرعة بسبب طبيعة المواد القطنية سريعة الاشتعال.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لحصر الأضرار وتأمين الموقع بالكامل.

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