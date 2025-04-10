تعليم الإسكندرية يعقد جلسة نقاشية لمديرى المدارس والموجهين بإدارة المنتزه

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس، جلسة نقاشية موسعة لمديرى مدارس وموجهين إدارة المنتزه ثان التعليمية، وعقد الحوار بمسرح مدرسة ثانوية الكويت الثانوية بنات بإدارة المنتزه ثان التعليمية بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة وهشام عثمان وكيل الإدارة وحسام أحمد مدير مرحلة التعليم الإعدادى بالإدارة ومديري المراحل الإعدادي والثانوي ومديرى المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ويأتى استكمال فعاليات جلسات الحوار فى الإسكندرية حول مقترح البكالوريا المصرية.

رحب دكتور عربي أبوزيد مدير المديرية بجميع الحضور مثمنا دورهم فى تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

واستعرض أبو زيد رؤية الوزارة لنظام البكالوريا المصرية المقترح وأنه خطوة هامة نحو تطوير التعليم الثانوى بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى ومواجهة تحديات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

ووجّه بنشر المقترح الجديد للبكالوريا المصرية بجميع مدارس المرحلتين الإعدادي والثانوي على مستوى المحافظة لتوضيح الرؤية العامة لنظام البكالوريا المصرية المقترح، وذلك انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم واهتمامها بتفعيل مشاركة المجتمع فى تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة والاستماع لكافة المقترحات وتوضيح الرؤية بما يساهم فى نجاح خطة التطوير.

وأكد أبو زيد فى كلمته، ضرورة نشر مقترح البكالوريا المصرية فى جميع المدارس الاعدادية والثانوية وترشيح أفضل المعلمين للمشاركة فى فعاليات الحوار، مشيرا إلى دور المعلم فى تحقيق التغيير الإيجابى وأنه الركيزة الأساسية فى تنفيذ أى خطة إصلاح فى النظام التعليمي لما يمتلك المعلم الواعي من مهارات ومعارف مميزة يصل بها لعقول تلاميذه.

وأوضح أن هذا اللقاء الحوارى يهدف الى توضيح الصورة ومناقشة المقترحات والأراء حول النظام الجديد فى منظومة التعليم الثانوي بمصر، مشيرا إلى أن الوزارة قد اتاحت بنك المعرفة المصري مجانا للطلاب ليتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من المصادر التعليمية الالكترونية الموجودة ولابد من تكاتف الجهود بين الجميع من طلاب وأولياء امور ومجالس الأمناء لتحقيق أفضل بيئة تعليمية لأبنائنا الطلاب من خلال التقييمات الأسبوعية والشهرية تطوير مستواهم.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح إتاحة الفرصة للطالب ان يحدد مستقبل بنفسه وخلال مناقشة ملامح النظام الجديد تم التاكيد على عدد من النقاط كان من أبرزها تطوير وتحسين المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية لتشمل معلومات عن الذكاء الاصطناعي وتدريس لغة أجنبية إضافية إلى جانب اللغة الأجنبية الأولى وإعداد برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي يتناسب مع المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية وتدريس مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي وأن النظام سيسهم في تقليل عدد المواد الدراسية للصفين الثاني والثالث الثانوي، مما يوفر وقتًا أكبر للمذاكرة وأن نظام البكالوريا المصرية المقترح سيكون معترفًا به دوليًا، مما يسهم في تسهيل التحاق الطلاب بالجامعات العالمية.

وأشار أبو زيد على أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية "مقترح نظام البكالوريا المصرية" يُتيح للطلاب أكثر من فرصة للتحسين في تقييمهم الأكاديمي، وهو ما يختلف عن نظام الثانوية العامة الحالي الذي يعتمد على فرصة واحدة تحدد مصير الطالب.

ومن المتوقع أن يخفف هذا النظام من العبء عن الطلاب وأسرهم من خلال تقليل المواد المقررة وتحسين الموازنة بين التعليم الأكاديمي والمهارات الحياتية.

وأشار الى أن نظام البكالوريا المصرية المقترح يُتيح للطلاب العديد من الفرص لتحسين درجاتهم في المواد الدراسية. حيث سيكون لديهم فرصة لالتحاق بالامتحانات في عام دراسي واحد مرتين؛ المرة الأولى ستكون في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والمرة الثانية في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

إضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان الطالب دخول الامتحانات عدة مرات في نفس العام لتحسين درجاته، وسيُحسب له الدرجة الأعلى التي يحصل عليها، مما يتيح له فرصة أكبر للتفوق والنجاح.....

من جهة أخرى، بعد أن يكمل الطالب دراسة المسار الذي اختاره، سيكون لديه الفرصة للتقديم لمسار آخر إذا أراد التخصص في مجال مختلف، مما يُعزز من مرونة النظام ويتيح للطلاب خيارات أكبر تتناسب مع اهتماماتهم المستقبلية.

بالإضافة إلى تقليل الضغط على الطلاب ويمنحهم فرصًا إضافية لتحقيق النجاح وفقًا لقدراتهم، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر فاعلية وإمكانية تحسين الأداء الأكاديمي.

وأشار إلى أن المسارات التعليمية في نظام البكالوريا أربعة مسارات رئيسية، وهي مسار الطب وعلوم الحياة ومسار الهندسة وعلوم الحاسب ومسار الأعمال ومسار الآداب والفنون.

وفى ختام اللقاء أعرب دكتور عربي أبوزيد مدير المديرية عن شكره لجميع الحضور على مشاركتهم الفعالة، مؤكدًا على أن جلسات الحوار والمناقشة يعد خطوة هامة في عملية تحسين وتطوير التعليم، وأن هذه المقترحات ستأخذ بعين الاعتبار لدعم وتطوير النظام التعليمي في المرحلة المقبلة.

وتستمر هذه المناقشات على مدار عدة جلسات بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية وذلك للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

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