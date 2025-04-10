أوفا يقود تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت بالدوري

الدوري المصري، أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت بمسابقة دوري نايل.

تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت بالدوري

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

موعد مباراة إنبي ومودرن سبورت

ويحل على ملعب بتروسبورت وفي تمام الرابعة عصرًا فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره إنبي بثاني جولات المرحلة النهائية من مسابقة دوري نايل.

مباراة إنبي ومودرن سبورت

ويدخل فريق إنبى بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مجموعته بكأس عاصمة مصر بعدما كان "باي" في أولى جولات صراع مجموعة الهبوط، بينهما حقق مودرن سبورت فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق البترولي بعدما تصدر مجموعته في كأس عاصمة مصر من أجل الهروب من شبح الهبوط.

ويأمل عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت في مواصلة الانتفاضة وتحقيق الفوز الثانى على التوالي بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى بالدور الثاني.

ترتيب إنبي ومودرن سبورت بجدول الدوري

ويدخل فريق إنبى المباراة محتلا المركز التاسع في ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالدورى برصيد 12 نقطة.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن برصيد 12 نقطة وهو مركز من مراكز الهبوط ويحتاج على الأقل 5 نقاط للتساوى مع أول مراكز النجاة والبقاء في الموسم المقبل.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- زد اف سي 24 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- الجونة 20 نقطة

4- سموحة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- الإسماعيلي 17 نقطة

7- غزل المحلة 17 نقطة

8- مودرن سبورت 12 نقطة.

9- إنبي 12 نقطة.

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