قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.



أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد.ج.ا.ا" ٤٨ سنة صاحب مكتب توريدات العنوان / كفر شبين - شبين القناطر - القليوبية، في القضية رقم ١٩٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٣٤ ٤٥ لسنة ٢٠٢٤، لأنه في وقت سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي (٢٩) تسع وعشرون مخالصة قضائية المنسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زورًا لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات شبرا الخيمة القليوبية، معاقبة صاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية

واستطرد أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أن المتهم قلد بواسطة الغير ختم إحدى المصالح الحكومية "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص" بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها واستعملها بأن طبعها على المحررات المزورة محل الاتهام السابق مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين حسنى النية في استعمال المحررات المزورة محل الاتهام الأول بأن أعطاها إلى طالبي استخراجها المجني عليهم حسني النية - فقدمها سالفي الذكر أمام المحاكم المختلفة في القضايا المحررة ضدهم وهو على علم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة، أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم المنوه عنهم سلفا والمثبت أسمائهم في المخالصات موضوع الاتهام والمرفقة بالأوراق، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم باستصداره مخالصات قضائية تفيد سدادهم لكافة مديوناتهم للشركة محل عمله، وذلك نظير المبالغ المالية المقررة بكل مخالصة كمديونية متخذًا في ذلك صفة غير صحيحة بأن ادعي أنه مختص بذلك على خلاف الحقيقة فتحصل على المبالغ المالية المبينة مقدارًا بالأوراق حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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