الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

مصرع ميكانيكي سقطت عليه سيارة أثناء إصلاحها في الغربية

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، بقرية كنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية إثر حادث أليم أثناء تأديته لعمله داخل ورشة كان يعمل بها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كنيسة دمشيت بمصرع شخص يدعي "إبراهيم فوزى القليبي" سقطت عليه إحدى السيارات داخل الورشة بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابته إصابات بالغة استدعت نقله على الفور إلى العناية المركزة، حيث ظل يصارع الموت إلى أن فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم.

الشاب الراحل كان يُعرف بين أهله وأصدقائه بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، حيث كان يسعى لكسب لقمة العيش بالحلال دون كلل أو ملل، ما دفع أهالي القرية إلى نعيه بـ"شهيد لقمة العيش"راجين من الله أن يتقبله من الشهداء.

ويجري حاليًّا استكمال إجراءات الدفن، وسط حالة من الحزن الشديد التي عمّت القرية.


 

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