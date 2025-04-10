الخميس 10 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

كان السينمائي يعلن عن أفلام المهرجان للدورة 78.. عمل مصري يشارك في مسابقة «نظرة ما».. لجنة التحكيم تشاهد 2909 أعمال.. وتكريم روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية

مهرجان كان، فيتو
مهرجان كان، فيتو

مهرجان كان 2025، أعلنت إدارة مهرجان كان منذ قليل، عن الأفلام التي ستعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، سواء في المسابقة الرسمية، أو "مسابقة نظرة ما"

أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2025

VIE PRIVÉE

سيُعرض فيلم الجريمة الغامض "VIE PRIVÉE"، للمخرجة ريبيكا زلوتوفسكي لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة جودي فوستر.

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SPLITSVILLE

سيُعرض فيلم "SPLITSVILLE" للمخرج مايكل أنجيلو كوفينو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو بطولة داكوتا جونسون، أدريا أرجونا، كايل مارفن، ديفيد كاستانيدا، وأو-تي فاجبينلي.

 

 

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MY FATHER'S SHADOW

ويُعرض فيلم "ظل والدي ـ MY FATHER'S SHADOW" للمخرج أكينولا ديفيز جونيور، بطولة سوب ديريسو، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

وتدور أحداثه، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية النيجيرية عام ١٩٩٣، يقضي شقيقان صغيران يومًا في لاغوس مع والدهما المنفصل عنهما.

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URCHIN

يُعرض فيلم "URCHIN"، وهو أول تجربة إخراجية للمخرج هاريس ديكنسون، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة فرانك ديلان، بدور متشرد يُكافح للاندماج في المجتمع.

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ELEANOR THE GREAT

وسيُعرض فيلم "إليانور العظيمة - ELEANOR THE GREAT" للمخرجة سكارليت جوهانسون للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة جون سكويب.

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PILLION

كما سيتم عرض فيلم هاري لايتون "PILLION" لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، وهو من بطولة ألكسندر سكارسجارد وهاري ميلينج.

SENTIMENTAL VALUE

كما سيعرض فيلم "القيمة العاطفية - SENTIMENTAL VALUE" للمخرج يواكيم ترير لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

والفيلم من بطولة رينات رينسف، إنجا إبسدوتر ليلياس، ستيلان سكارسجارد، إيل فانينغ، وكوري مايكل سميث.

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وسيتم عرض فيلم جديد للمخرج جعفر بناهي، لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي عام 2025.

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THE MASTERMIND

يُعرض فيلم "العقل المدبر ـ THE MASTERMIND" للمخرجة كيلي ريتشاردت لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

والفيلم من بطولة جون ماغارو، وجوش أوكونور، وألانا حاييم.

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THE SECRET AGENT

سيُعرض فيلم "العميل السري ـ THE SECRET AGENT" للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

والفيلم من بطولة فاجنر مورا، وماريا فرناندا كانديدو، وغابرييل ليون، وتدور أحداث الفيلم في البرازيل عام ١٩٧٧، ويروي قصة مارسيلو، وهو مُعلّم يهرب من ماضيه الغامض بحثًا عن السلام.

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THE HISTORY OF SOUND

ويُعرض فيلم "تاريخ الصوت ـ THE HISTORY OF SOUND" للمخرج أوليفر هيرمانوس لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة بول ميسكال وجوش أوكونور.

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ALPHA

سيُعرض فيلم "ألفا ـ  ALPHA" للمخرجة جوليا دوكورناو لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، وهو من بطولة، غلشيفته فراهاني، طاهر رحيم، إيما ماكي، وفينيغان أولدفيلد.

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NOUVELLE VAGUE

سيُعرض فيلم "الموجة الجديدة ـ NOUVELLE VAGUE" للمخرج ريتشارد لينكليتر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥، ويُصوّر الفيلم إنتاج فيلم "لاهث" للمخرج جان لوك غودار.

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EDDINGTON

يُعرض فيلم "إيدينغتون ـ EDDINGTON" للمخرج آري أستر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي لعام ٢٠٢٥.

الفيلم من بطولة خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، إيما ستون، أوستن بتلر، ديدري أوكونيل، مايكل وارد، وويليام بيلو، ويدور الفيلم حول شريف بلدة صغيرة في نيو مكسيكو لديه طموحات أكبر.

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فيلم عائشة لا تستطيع الطيران 

ويشارك الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران"، في البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي، ضمن مسابقة “نظرة ما”. 

الفيلم من إخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف، ومن إنتاج مصري تونسي سوداني قطري سعودي ألماني فرنسي مشترك.

 

منصة سيني جونة 

الفيلم وهو أحد خريجي منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، حيث شارك في نسخة 2021 كمشروع في مرحلة التطوير، لتكون الجونة إحدى المحطات الأولى التي اكتشف محترفي السينما فيها هذا المشروع المدهش.

 

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

وتدور قصة فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران”حول قصة عائشة، وهي مهاجرة إفريقية في العشرينيات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف، وهو حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعدما فاز بأكثر من منحة إنتاجية من مهرجانات دولية. 

منح روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية

أعلن مهرجان كان السينمائي عن تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ78 للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، ولإسهاماته العميقة في تاريخ السينما العالمية، بحسب بيان المهرجان.

مهرجان كان السينمائي

ويقام في اليوم التالي للتكريم، الأربعاء 14 مايو، لقاء مفتوح مع دي نيرو على مسرح ديبوسي، يلتقي خلاله جمهور المهرجان، ويتحدث عن محطات بارزة في مسيرته.

وقال تعليقًا على التكريم: "أشعر بروابط قوية مع مهرجان كان.. ففي وقت يزداد فيه الانقسام في العالم، يظل المهرجان مكانًا يجمعنا كصناع أفلام، ورواة قصص، وجمهور، إنه بمثابة عودة إلى البيت".

 

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