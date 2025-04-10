محافظ القاهرة: سحب رخص السائقين المخالفين بموقف السلام

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال رفع كافة الإشغالات في المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله في إطار متابعته اليومية المستمرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ما يحدث فى القاهرة من جهود تقوم بها الدولة هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخلص من العشوائيات وإعادة تخطيط القاهرة وإعادة وجهها الحضاري.

وخلال تفقده لمحيط الموقف لاحظ محافظ القاهرة وجود عدد من السيارات تحاول عمل بؤرة موقف عشوائي، فقام بتوقيف قائديها على الفور، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بسحب رخص السائقين، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تعيين خدمة لمراقبة الانضباط وعدم عودة العشوائية للمنطقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سقوم بالمرور اليومى للتأكد من ذلك.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تسعى للقضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية، والتى تسبب إعاقات واختناقات مرورية، تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة وتعيق حركة السير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، والقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، وتحسين المظهر العام، كما حدث فى تطوير موقفى الألف مسكن، والعاشر، وما يجرى حاليًا فى منطقة رمسيس.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول، وعدد من قيادات المحافظة.

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