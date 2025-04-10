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إزالة عمود إنارة مائل بطريق كفر الحصة في الدقهلية (صور)

التعامل مع عام د
التعامل مع عام د إنارة مائل بنبروه، فيتو

شهد طريق كفر الحصة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية تحركا فوريا لإزالة خطورة عمود إنارة مائل بالطريق قبل حدوث كارثة.
 

التعامل مع عمود إنارة مائل بطريق كفر الحصة 

جاء ذلك  في استجابة سريعة تعكس الحرص على سلامة المواطنين، حيث قام الدكتور إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة نبروه فور تلقيه بلاغًا يفيد بوجود عمود إنارة مائل بطريق كفر الحصة بتكليف قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطنيخ وإعادة زراعة العمود بشكل آمن وسليم.

 

فحص وصيانة الأعمدة المجاورة وتغيير العوازل المتهالكة

ولم يقتصر التحرك على العمود المائل فحسب بل شمل أيضا فحص وصيانة الأعمدة المجاورة وتغيير العوازل المتهالكة وصيانة الكشافات لتحسين الإنارة العامة.

التعامل الفوري مع البلاغات الميدانية

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة التعامل الفوري مع البلاغات الميدانية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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التنسيق مع الوحدة المحلية الانارة العامة الدكتور إبراهيم صابر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدة المحلية رئيس مركز ومدينة عمود انارة محافظة الدقهلية مركز ومدينة نبروه

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