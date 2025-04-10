استرداد 24 ألف متر مربع أراض زراعية بأرمنت في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز غرب محافظة الأقصر، حملة لاسترداد مساحة 24 ألفا و675 مترا مربعا تقريبًا أراض زراعية، كما تم معاينة 2 حالة أراضي أملاك دولة زراعة مطلوب استردادها وجارى تحرير ما عاد عليه من نفع لها لتعذر الإزالة (مزروع).

حملة استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، وبحضور محمد إبراهيم سكرتير عام المدينة، ومشرف أملاك الدولة بالمركز،ورئيس قرية المحاميد وأعضاء المتابعة ومسئولي الأملاك بالقرية ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة أرمنت بقيادة النقيب محمد إسماعيل وقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

وتم تسليم الأرض للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد من نفع، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية وغير الصالحة للتقنين.

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