الطيران المدني يقرر إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر غدًا لسوء الأحوال الجوية

قررت سلطات الطيران المدني مد الفترة الزمنية لإيقاف نشاط تحليق رحلات البالون الطائر إلى غدًا الخميس بدلًا من اليوم الأربعاء، أي لمدة 5 أيام متتالية وذلك لسوء الأحوال الجوية بسبب سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية غدًا في الأقصر



واعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تحذيريا عن ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارا من الأحد الماضي وحتى اليوم الأربعاء من الاسبوع الجاري، كما يصاحب ارتفاع درجات الحرارة نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الآن

وفي هذا الصدد، تشهد محافظة الأقصر منذ عصر اليوم الأربعاء هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة خفيفة، تجتاح كافة مراكز ومدن محافظة الأقصر دون التأثير على الحالة المرورية وحركتي الملاحة الجوية والنهرية.

يشار إلى أن البالون الطائر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد على 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

وفي وقت سابق تسببت رياح الخماسين بمحافظة الأقصر في هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة بسماء المحافظة، في أماكن مختلفة بالظهير الصحراوي لدى محافظتي الأقصر وقنا دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

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