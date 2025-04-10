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شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية: سنطالب بشهادة وكيل المديرية

وليد بسيوني شقيق
وليد بسيوني شقيق اسامة بسيوني مدير إدارة الباجور

قال وليد بسيوني شقيق أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية الذي توفي عقب زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إنه سيطلب شهادة وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عقب التقدم ببلاغ للنائب العام لكشف أسباب وفاة شقيقه.

وتوفي أسامة بسيوني، عقب انتهاء زيارة وزير التربية والتعليم، لعدد من المدارس بإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.  

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى. 

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