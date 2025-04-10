الخميس 10 أبريل 2025
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محافظ الأقصر يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية في الطود

جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية لمركز ومدينة الطود لمتابعة سير أعمال رصف الطرق، فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات التنموية والخدمية.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر 


وتفقد المحافظ أعمال الرصف التي تتم بطريق المصلب والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات،  كما تمت معاينة طريق مستشفى العديسات، ومعاينة أكثر من شارع بديل له.


ووجه "عماره" برصف طريق مستشفى العديسات حال انتهاء أعمال المرافق به، وأوضح أنه سيتم دراسة فتح ورصف طريقين بديلين لطريق مستشفى العديسات بهدف تسهيل الحركة المرورية لسيارات الإسعاف لعدم تعطلها فى حالة نقل المرضى.


ووجه المحافظ بمتابعة أعمال المرافق بطريق الطود الرئيسي وفي حالة انتهاء أعمال المرافق سيتم تدبير اعتمادات مالية لتنفيذ أعمال الرصف، كما تفقد أعمال الرصف التي تمت بشارع السلخانة بحي شرق مدينة الأقصر، وتفقد سير العمل بموقف الأقاليم الجديد الذي تم افتتاحه في نهاية شهر مارس الماضي.


وفى سياق متصل، تفقد محافظ الأقصر أعمال إنشاء السوق الحضري بمدينة الطود، والذى تم طرح إنشائها ضمن مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ تحت إشراف مديرية الإسكان بمحافظة الأقصر، ويشتمل السوق علي عدد ١٦ محلا تجاريا.

 وأشار إلى بدء أعمال تجهيزات طرح هذه المحلات بالمزاد العلنى لبدء تشغيله.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد سير أعمال مشروع عمارات مساكن الطود، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية لهذا المشروع.

ورافق محافظ الأقصر فى جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعلى سيد صادق رئيس مدينة الطود، والمهندس حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، ومحمد عطالله عضو مجلس الشيوخ.

 

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الأقصر محافظة الأقصر المشروعات التنموية المشروعات الخدميه مركز ومدينة الطود المهندس عبدالمطلب عمارة

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