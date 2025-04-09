عواصف ترابية خفيفة تضرب مراكز ومدن الأقصر

تضرب مراكز ومدن محافظة الأقصر عواصف ترابية خفيفة منذ عصر اليوم الأربعاء، دون التأثير على الحالة المرورية، وذلك بعد تحذيرات مسبقه أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام الماضية.

عواصف ترابية عى الأقصر

ولم تؤثر العواصف الترابية الخفيفة على حركة الملاحة الجوية في مطار الأقصر الدولي، وأيضا حركة الملاحة النهرية بين محافظتي الأقصر وأسوان، حيث تشهد كلا منهما انتظاما كاملًا حتى الآن.

هيئة الأرصاد الجوية

في سياق متصل أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء وحتى تحسن حالة الجو.

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة.

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