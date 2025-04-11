تفاصيل 13 تقريرا يحيله مجلس النواب إلى الحكومة

يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

ويوصي مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد في هذه التقارير من توصيات.

تفاصيل الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة

وتضم قائمة الإحالات من مجلس النواب، طلبات لأعضاء المجلس لصالح عدد من الدوائر على مستوى الجمهورية.



1. العضو أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادي – محافظة القاهرة.

2. العضو أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحى بالصف لإنجاز طلبات أهالى مدينة الصف – محافظة الجيزة.

3. العضو نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزي بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

4. العضو أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.

5. العضو نرمين بدراوي، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.

توفير الأمصال بمقابل مثل لقاح الإنفلونزا

6. العضو أميرة العادلي، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الإنفلونزا الموسمية.

7. العضو أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.

8. العضو نرمين بدراوي، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعي بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.

9. العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي.

10. العضو أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحي بحي الساحل – محافظة القاهرة.

11. العضو أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.

12. العضو إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحي العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى إتجاه المعادي – محافظة الجيزة.

13. العضو عادل عامر، بشأن إنشاء كوبري مشاة بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي الكيلو (22.5) لخدمة أهالي مدينة جسر السويس الجديدة – حي السلام ثانٍ – محافظة القاهرة.

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