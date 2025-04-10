إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أسفل سلم مشاة شبرا هارس بالطريق الزراعى بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى أسفل كوبرى مشاة شبرا هارس بالطريق الزراعى ووجود عددا من المصابين فى الحادث.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية وجود حادث انقلاب سيارة سوزوكى ونتج عنها إصابة عصام. ش. أ 43 سنة مقيم زاوية عزبة بلتان سائق السيارة،محمود. م. أ 30 سنة مقيم في طوخ، إبراهيم. م. إ مقيم 40 سنة مدينة بنها، جمال. ع. م 53 سنة مقيم بالرملة، عمر.ن. ر 26 سنة مقيم فى طوخ، شريف. ك. إ 45 سنة مقيم بالرملة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعى.

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