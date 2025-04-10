642 مخالفة سير دون تراخيص، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، بهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق، وضبط الحركة المرورية.

ضبط 42 ألف و869 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 42 ألف و869 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 642 مخالفة سير بدون تراخيص، 15 دراجة نارية مخالفة، 33 ألفا و749 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، مخالفة موقف عشوائي، 3 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 16 مخالفة شروط التراخيص.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات الوزارة لتأمين الطرق وتحقيق السلامة لجميع مستخدميها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الحملات المرورية لضمان الالتزام التام بقوانين المرور وتحقيق الانضباط في كافة الطرق والميادين.

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