سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بـ 9.8 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المخدرات ومكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية، في مختلف أنحاء الجمهورية.

سقوط عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بـ 9.8 مليون جنيه

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الفترة الأخيرة عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بنحو 9.8 مليون جنيه، وذلك في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفى مديرية أمن القاهرة: ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الشادو وسلاح أبيض.

مديرية أمن السويس: ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة الجناين، بحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الدقهلية: ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة ميت غمر، بحوزته 16 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الإسكندرية: ضبط 10 عناصر إجرامية في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بحوزتهم كمية من مخدرات الهيروين والحشيش والآيس (الشابو)، بالإضافة إلى 21 ألف قرص مؤثر.

مديرية أمن مطروح: ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة السلوم، بحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

مديرية أمن كفر الشيخ: ضبط 3 عناصر إجرامية في دائرة مركز شرطة سيدى سالم، بحوزتهم 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 3 كيلو جرام من مخدر الآيس (شابو)، وسلاح أبيض.

هذه الضبطيات أسفرت عن الحجز على كميات من المخدرات قدرت قيمتها المالية بنحو 9.8 مليون جنيه، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم الضارة بالاقتصاد والمجتمع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات في هذه القضايا.

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