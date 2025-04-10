الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بـ 9.8 مليون جنيه

المواد المخدرة
المواد المخدرة

 واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المخدرات ومكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية، في مختلف أنحاء الجمهورية.

<strong>سقوط  عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بـ 9.8 مليون جنيه</strong>
سقوط  عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بـ 9.8 مليون جنيه

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الفترة الأخيرة عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بنحو 9.8 مليون جنيه، وذلك في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفى مديرية أمن القاهرة: ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الشادو وسلاح أبيض.

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لسرقة هاتف محمول من صيدلية بالغربية

مديرية أمن السويس: ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة الجناين، بحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الدقهلية: ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة ميت غمر، بحوزته 16 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن الإسكندرية: ضبط 10 عناصر إجرامية في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بحوزتهم كمية من مخدرات الهيروين والحشيش والآيس (الشابو)، بالإضافة إلى 21 ألف قرص مؤثر.

مديرية أمن مطروح: ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة السلوم، بحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

مديرية أمن كفر الشيخ: ضبط 3 عناصر إجرامية في دائرة مركز شرطة سيدى سالم، بحوزتهم 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 3 كيلو جرام من مخدر الآيس (شابو)، وسلاح أبيض.

هذه الضبطيات أسفرت عن الحجز على كميات من المخدرات قدرت قيمتها المالية بنحو 9.8 مليون جنيه، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم الضارة بالاقتصاد والمجتمع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات في هذه القضايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن السويس مديرية امن القاهر مديرية أمن القاهرة مديرية أمن الإسكندرية مخدر الحشيش مخدر الهيروين

مواد متعلقة

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لسرقة هاتف محمول من صيدلية بالغربية

ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي لمنح شهادات مزيفة للدراسين بمدينة نصر

مصرع زعيم تشكيل عصابي وضبط 3 آخرين من تجار المواد المخدرة بسوهاج

تحرير 1041 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

ضبط سائق بتهمة التعدي على المواطنين داخل موقف سيارات بسوهاج

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة

جريمة تهز الوايلي، قصة حارس عقار قتل زوجته وأخفى جثتها في صحراء زهراء المعادي

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

مصدر: الأهلي أنهى اتفاقه مع الونش "مدافع الزمالك" للانتقال إلى صفوفه

حجر وجريمة بلا جثة وبلاغ تغيب.. كلمة السر في مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

منوعات

المزيد

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما معنى الفتنة وهل كلها مذمومة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية